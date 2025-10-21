Cagnolina morta in ascensore | La cabina si è chiusa in un istante e il guinzaglio ha strozzato la nostra Megghy

Milano – Un coniglietto di pezza, un trasportino vuoto e un guinzaglio spezzato. “Questo è quello che rimane della nostra Megghy ”. Non si danno pace Rosaria Nardo e Savino Cassatella, moglie e marito, inquilini del caseggiato popolare del Comune gestito da MM di via Nikolajevka 1, quartiere Baggio, che domenica sera hanno perso la loro cagnolina, una griffoncina di Bruxelles di 8 anni, “ strangolata dentro l’ascensore”. Una morte terrificante. “ Tutto per un guasto non riparato. La nostra cagnolina ci ha rimesso la vita e noi siamo distrutti”. Savino, tassista di 64 anni, fatica a raccontare l’accaduto perché è ancora scosso, “ ero impotente mentre Megghy moriva”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cagnolina morta in ascensore: “La cabina si è chiusa in un istante e il guinzaglio ha strozzato la nostra Megghy”

