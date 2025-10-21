Cagliari prima città smart del Sud e delle Isole terzo anno consecutivo al vertice
Cagliari si conferma il Comune più “smart” tra i grandi comuni del Sud e delle Isole. A decretarlo è il City Vision Score 2025, l’indice curato da Blum e Prokalos che valuta il grado di “intelligenza” di tutti i 7.896 comuni italiani. Nella classifica delle città medio-grandi (tra 100mila e 500mila abitanti), al primo posto si conferma Bologna, seguita da Trento, Milano, Ferrara e Parma. Nel Centro Italia svettano Firenze e Prato, con Roma in crescita e Perugia in top five. Tra Sud e Isole, Cagliari guida la graduatoria, davanti a Sassari, Pescara, Bari e Salerno. “Siamo molto orgogliosi di esserci classificati, per il terzo anno consecutivo, al primo posto – ha commentato l’ Assessora all’innovazione e accessibilità digitale Maria Cristina Mancini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
