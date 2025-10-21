Caffè a 50 centesimi se porti la tazzina Lina | Tutti devono poter andare al bar è un luogo felice
A Padova, Lina Oldrati fa pagare il caffè a 50 cent per chi porta la tazzina da casa. La titolare del “Bar da Giulia” racconta a Fanpage.it il gesto solidale per rendere il bar un luogo accessibile a tutti e conviviale anche durante il caro vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
