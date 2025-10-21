Caffè a 50 centesimi se porti la tazzina Lina | Tutti devono poter andare al bar è un luogo felice

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova, Lina Oldrati fa pagare il caffè a 50 cent per chi porta la tazzina da casa. La titolare del “Bar da Giulia” racconta a Fanpage.it il gesto solidale per rendere il bar un luogo accessibile a tutti e conviviale anche durante il caro vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

caff232 50 centesimi porti“Se ti porti la tazzina da casa, il caffè lo paghi 50 centesimi. Usiamo meno la lavastoviglie, riduciamo costi di gestione e rincari”: l’iniziativa virale di un bar - Un bar nel quartiere Crocifisso ha trovato un modo creativo per contrastare il raddoppio del prezzo del caffè all'ingrosso ... Segnala ilfattoquotidiano.it

caff232 50 centesimi portiCaffè al bar a 50 centesimi, ma solo se porti la tazzina da casa: «Non deve diventare un lusso e così combattiamo la crisi» - Ecco perchè in un bar di zona Crocifisso a Padova la titolare ha deciso di far pagare il caffè appena ... Si legge su msn.com

«Caffè a 50 centesimi se porti la tazzina, colazione gratis se porti del cibo»: il "bar-atto" contro il caro prezzi - Dopo un'estate ricca di rincari e di sovrapprezzi – dal taglio del cornetto a quello per la spolverata di pepe sulla pizza – alla ... Riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Caff232 50 Centesimi Porti