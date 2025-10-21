Cade in casa e resta immobilizzata per oltre tre ore anziana soccorsa dalla finestra in via Marconi | FOTO
Anziana cade in casa e resta immobilizzata per oltre tre ore. Intervento di vigili del fuoco, 118 e polizia in via Marconi a Viterbo intorno alle 13,30 di oggi, martedì 21 ottobre. Stando a quanto ricostruito, una donna di 93 anni è caduta a terra intorno alle 10 restando bloccata. Poi è riuscita. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
