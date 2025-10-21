Caccia all’area per il nuovo Palazzo dei Congressi | tutte le location in cui potrebbe sorgere

Riminitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita che potrebbe oscillare tra i 20 e i 25 milioni di euro. Da portare a termine in tempi piuttosto celeri, con un traguardo da raggiungere possibilmente entro il prossimo quadriennio. È questa la “road map” che palazzo Garampi immagina per realizzare in città un secondo palazzo dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

