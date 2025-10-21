Caccia al tesoro al centro commerciale

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 e 26 ottobre ti aspetta la Caccia al Tesoro di ESP, un gioco gratuito e aperto a tutti, da vivere quando vuoi durante la giornata. Partecipa da solo o in gruppo: ti basta avere l’app di ESP installata sul tuo smartphone: ritira la tua mappa al desk dedicato, segui gli indizi e scopri i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

In centinaia alla caccia al tesoro con i pacchi smarriti. Ecco come funziona e dove si trova VIDEO - Una caccia al tesoro particolare che ha appassionato centinaia di persone, anche ieri in fila al centro ... Lo riporta corriereadriatico.it

La nuova caccia al tesoro con i pacchi smarriti - Una caccia al tesoro particolare che ha appassionato centinaia di persone, anche ieri in fila al centro commerciale ... Si legge su corriereadriatico.it

Panchina degli innamorati e caccia al tesoro in centro - Animazioni organizzate dalla Pro Loco cittadina sono in programma oggi, in occasione della ricorrenza di San Valentino, il santo protettore degli innamorati. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caccia Tesoro Centro Commerciale