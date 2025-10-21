Csinistra | Renzi ' bene Onorato nessuno metta cappello su lavoro di squadra'
Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Ieri si è svolta una interessante iniziativa con tanti amministratori guidati dall'assessore di Roma, Onorato. Sono tutti segnali che io giudico molto positivi. Questa casa è un cantiere dove chiunque può (e deve) dare una mano. Serve che tutti portino voti e nessuno metta veti. E nessuno deve mettere il cappello su un lavoro che è corale e di squadra. Contano le idee, non i nomi. Per questo continuo a chiedere a tutta Italia Viva di lavorare con generosità a questo progetto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. 🔗 Leggi su Iltempo.it
