Csinistra | Renzi ' bene Onorato nessuno metta cappello su lavoro di squadra'

Iltempo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Ieri si è svolta una interessante iniziativa con tanti amministratori guidati dall'assessore di Roma, Onorato. Sono tutti segnali che io giudico molto positivi. Questa casa è un cantiere dove chiunque può (e deve) dare una mano. Serve che tutti portino voti e nessuno metta veti. E nessuno deve mettere il cappello su un lavoro che è corale e di squadra. Contano le idee, non i nomi. Per questo continuo a chiedere a tutta Italia Viva di lavorare con generosità a questo progetto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. 🔗 Leggi su Iltempo.it

csinistra renzi bene onorato nessuno metta cappello su lavoro di squadra

© Iltempo.it - C.sinistra: Renzi, 'bene Onorato, nessuno metta cappello su lavoro di squadra'

Approfondisci con queste news

csinistra renzi bene onoratoC.sinistra: Onorato, 'la nostra rete non toglie voti al Pd ma allarga il consenso' - Assessore Alessandro Onorato, ha definito il suo nuovo progetto con le parole riformista, popolare e civico. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

csinistra renzi bene onoratoOnorato lancia 'Progetto civico', Salis: basta corsa a chi è più sinistra - Si chiama 'Progetto civico' ma ci sono anche tanti politici doc, a cominciare dal 'supervisore' Goffredo Bettini, ... notizie.tiscali.it scrive

csinistra renzi bene onoratoOnorato: “La nostra rete non toglie voti al Pd ma allarga il consenso” - ROMA – Assessore Alessandro Onorato, ha definito il suo nuovo progetto con le parole riformista, popolare e civico. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Csinistra Renzi Bene Onorato