Csinistra | Onorato ' Progetto Civico sarà partito entro qualche mese'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Progetto Civico Italia è una rete di tantissimi amministratori che vorrebbero dare un contributo fattivo al campo del centrosinistra. Per ora è un progetto ma potrebbe diventare un movimento politico, un partito entro qualche mese. Entro fine anno? Mi sembra complesso, direi nel 2026". Lo dice Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi del comune di Roma, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. "Non siamo Terzo Polo, siamo nel centrosinistra e siamo alternativi" alle altre forze, "la nostra è una proposta politica che potrebbe compensare un posizionamento, che io credo un po' troppo affollato tra Pd, Avs e M5S in un campo che invece deve essere enorme se vuole essere alternativa a Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
