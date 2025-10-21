Busta paga più alta con la Manovra arrivano aumenti di stipendio da 230 euro al mese | ecco per chi

Una busta paga più ricca, per un totale che può arrivare a 3mila euro di stipendio in più in un anno. La Manovra non interviene solamente sul taglio dell’Irpef, che comporterà aumenti ben più bassi (fino a un massimo di 440 euro l’anno ), ma anche sulla busta paga di medici e infermieri. Per la Sanità la Manovra stanzia, nel 2026, 2,4 miliardi aggiuntivi. Una cifra che verrà impiegata per due ragioni: da una parte l’assunzione di medici e infermieri (in realtà meno del previsto, con circa 6.300 nuovi infermieri e un migliaio di medici) e dall’altra l’aumento degli stipendi attraverso l’intervento su una voce specifica, quella dell’indennità di specificità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

