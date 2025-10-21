Burgess Juve prima comparsa in bianconero per il nuovo Director of Performance! Ha seguito da bordocampo la rifinitura verso il Real Madrid – VIDEO

Burgess Juve, prima comparsa in bianconero per il nuovo Director of Performance: il VIDEO che raffigura il nuovo dirigente. Un occhio vigile, un segnale di vicinanza in un momento di massima difficoltà. La Juventus, in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid, ha svolto la sua rifinitura sul prato del Santiago Bernabéu. E a bordocampo, a osservare con attenzione la squadra, c’era anche una figura chiave del nuovo corso bianconero: Darren Burgess. Il Director of Performance del club, arrivato alla Continassa da poche settimane, è stato immortalato a bordocampo mentre seguiva l’allenamento di Igor Tudor e dei suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Burgess Juve, prima comparsa in bianconero per il nuovo Director of Performance! Ha seguito da bordocampo la rifinitura verso il Real Madrid – VIDEO

