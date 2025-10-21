Buone notizie per il tumore al seno | due farmaci una sola strategia
P er molte donne che hanno affrontato un tumore al seno in fase precoce, la paura che la malattia possa tornare resta viva anche dopo l’intervento e le terapie. Oggi, però, la ricerca offre un’arma in più. Nelle forme HR-positiveHER2-negative – le più frequenti – l’aggiunta di un farmaco mirato alla tradizionale terapia ormonale può ridurre in modo significativo il rischio di recidiva. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X A dirlo sono due grandi studi internazionali, monarchE e NATALEE, presentati al congresso della European Society for Medical Oncology (ESMO). E non si tratta solo di prevenire il ritorno della malattia: per la prima volta, uno di questi farmaci – abemaciclib – ha mostrato anche un vantaggio in sopravvivenza globale, segnando un risultato storico nella cura adiuvante del tumore al seno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
