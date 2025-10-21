Buon onomastico Orsola oggi 21 ottobre | gif e immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi 21 ottobre Sant’Orsola, vergine e martire della chiesa cattolica. Figlia di un sovrano bretone, si era consacrata a Dio ma fu chiesta in sposa dal principe pagano Ereo. Dopo l’iniziale rifiuto le apparve un angelo in sogno che le consigliò di rinviare le nozze di tre anni in quanto un ulteriore diniego avrebbe scatenato una guerra. S. Orsola, il pellegrinaggio a Roma con undicimila vergini. Scaduto il tempo prestabilito Orsola prese il mare con undicimila vergini e con il promesso sposo e dopo aver attraversato il tratto dall’ Inghilterra al continente raggiunse prima Colonia e poi Basilea, in Svizzera, dove proseguì a piedi il pellegrinaggio verso Roma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

