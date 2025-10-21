Buon onomastico Orsola oggi 21 ottobre | gif e immagini di auguri da condividere
Si festeggia oggi 21 ottobre Sant’Orsola, vergine e martire della chiesa cattolica. Figlia di un sovrano bretone, si era consacrata a Dio ma fu chiesta in sposa dal principe pagano Ereo. Dopo l’iniziale rifiuto le apparve un angelo in sogno che le consigliò di rinviare le nozze di tre anni in quanto un ulteriore diniego avrebbe scatenato una guerra. S. Orsola, il pellegrinaggio a Roma con undicimila vergini. Scaduto il tempo prestabilito Orsola prese il mare con undicimila vergini e con il promesso sposo e dopo aver attraversato il tratto dall’ Inghilterra al continente raggiunse prima Colonia e poi Basilea, in Svizzera, dove proseguì a piedi il pellegrinaggio verso Roma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche questi approfondimenti
Buon onomastico a me — e a tutte le Laura! Tra i profumi delle castagne di Summonte e il calore della mia Irpinia, è bello ritrovarsi tra la gente, nei sapori e nei sorrisi di questa terra. L’autunno qui ha un’anima speciale: parla di radici, di comunità, di legami ve - facebook.com Vai su Facebook
Buon onomastico vita di papà - X Vai su X
Auguri San Luca Evangelista, oggi 18 ottobre 2025/ Frasi, immagini e pensieri di buon onomastico - Auguri San Luca Evangelista oggi, 18 ottobre 2025: immagini e frasi per l'onomastico da inviare ad amici e parenti su WhatsApp ... Segnala ilsussidiario.net
Auguri Santa Laura oggi, 19 ottobre 2025/ Immagini, frasi e citazioni per festeggiare l’onomastico - Auguri Santa Laura: frasi, citazioni e immagini da inviare su WhatsApp oggi, 19 ottobre 2025, per l'onomastico ... Come scrive ilsussidiario.net
Le più belle frasi d’auguri per l’onomastico: divertenti e originali - Oltre al compleanno, c’è un’altra ricorrenza che da molti viene sentita come importante, soprattutto nella tradizione cattolica. Riporta dilei.it