Buon esordio di Musetti a Vienna | sconfitto Medjedovic messaggio in chiave Finals

Ottima vittoria di Lorenzo Musetti che supera il primo turno del torneo di Vienna e chiude la pratica direttamente in due set. Buona la prima per Lorenzo Musetti nel torneo Atp 500 di Vienna, torneo dove il talento carrarino ha regolato in due set il giovane serbo Medjedovic, un’ora e 19 minuti di gioco per chiudere la pratica e passare al turno successivo. Una sfida arrivata in extremis visto che Medjedovic ha sostituito all’ultimo Tsitsipas, tennista che si è ritirato poche ore prima dell’inizio del match e l’atleta balcanico è entrato come lucky loser. Musetti vince, ecco chi sarà il prossimo avversario. 🔗 Leggi su Sportface.it