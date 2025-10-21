Buon compleanno Gabbia | il centrale del Milan compie 26 anni Gli auguri social la carriera rossonera

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Gabbia compie 26 anni e sui social arrivano gli auguri dal club rossonero. Centrale nel nuovo Milan di Allegri, ripercorriamo la sua carriera con la maglia del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Tanti auguri a Matteo Gabbia che oggi compie 26 anni - Attraverso il sito, il Milan gli ha fatto così gli auguri: "Oggi il mondo rossonero abbraccia Matteo Gabbia per ...

