Bullo di 15 anni strattona un coetaneo al parco | multa di 12mila euro ai genitori ritenuti responsabili

Litigi, bullismo e botte al parco durante una partitella di calcio. La vicenda risale a quattro anni fa, quando uno dei ragazzi, di 15 anni, aveva preso di mira un ragazzino di un anno più piccolo e più esile di lui nel parco di San Giorgio Piacentino. Durante la partita – come riporta il Corriere – erano venute fuori pesanti parole tra i due, finché il 15enne non aveva, prima sferrato un calcio e poi aveva strattonato e spinto l’avversario a terra. Nella caduta, la giovane vittima aveva rimediato una frattura al polso. La vicenda era finita in tribunale e la giudice Maria Rosaria Sciurpa ha condannato i genitori del bullo a pagare circa 12mila euro di risarcimento, tra danni e spese legali, ai genitori della vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

