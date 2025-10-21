Bullismo incontro rivolto a genitori e studenti
"La gestione della classe: dalla violenza del bullismo alla società di gruppo ": è il titolo dell’incontro pubblico, aperto a tutti, ma in particolare ai genitori degli studenti, organizzato per domani alle 20,30, nella saletta civica di Via Fascinata, 32a, a Santa Maria Codifiume. L’iniziativa, promossa dalla locale scuola primaria di primo grado della suddetta frazione di Argenta, in collaborazione con il consiglio di partecipazione della consulta cittadina, e col patrocinio dell’amministrazione comunale, avrà come relatore il sociologo Marcello Darbo (nella foto), massimo esperto di bullismo in Italia, e commissario europeo nel 2001 per la lotta contro tale fenomeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
