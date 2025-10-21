Bullismo al parco 15enne aggredisce coetaneo | genitori responsabili Condannati a risarcire 12mila euro

Fanpage.it | 21 ott 2025

Un 15enne ha aggredito un coetaneo durante una partitella di calcio a San Giorgio Piacentino nel 2020, spingendolo a terra e causandogli la frattura di un polso. Dopo quattro anni di processo, la giudice ha riconosciuto l’intenzionalità del gesto e ha condannato i genitori dell’aggressore a risarcire 12mila euro per mancata vigilanza ed educazione del figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

