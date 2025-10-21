Bullismo al parco 15enne aggredisce coetaneo | genitori responsabili Condannati a risarcire 12mila euro

Un 15enne ha aggredito un coetaneo durante una partitella di calcio a San Giorgio Piacentino nel 2020, spingendolo a terra e causandogli la frattura di un polso. Dopo quattro anni di processo, la giudice ha riconosciuto l’intenzionalità del gesto e ha condannato i genitori dell’aggressore a risarcire 12mila euro per mancata vigilanza ed educazione del figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Morirei per i miei figli. E morirei anche per i tuoi. Perché proteggere i bambini non riguarda solo quelli che abbiamo dato alla luce. Riguarda tutti loro. Il ragazzo vittima di bullismo al parco giochi. Quello seduto da solo a pranzo. Quelli che crescono in case che - facebook.com Vai su Facebook

Bullismo al parco, 15enne aggredisce coetaneo: genitori responsabili. Condannati a risarcire 12mila euro - Un 15enne ha aggredito un coetaneo durante una partitella di calcio a San Giorgio Piacentino nel 2020, spingendolo a terra e causandogli la frattura di ... Scrive fanpage.it

Bullo di 15 anni strattona un coetaneo al parco: multa di 12mila euro ai genitori “ritenuti responsabili” - Durante una partita di calcio al parco, un 15enne aggredisce un coetaneo causandogli la frattura del polso. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Piacenza, il bullo di 15 anni picchia un coetaneo al parco: «I genitori condannati a risarcire 12.000 euro, sono responsabili» - I genitori non erano presenti e avevano chiesto «l'esimente sportiva» perché secondo la loro versione l’infortu ... Lo riporta msn.com