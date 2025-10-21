Bufera in America | ex stella Nfl muore durante una lite con la polizia

Doug Martin, ex running back di Buccaneers e Raiders, aveva 36 anni e ha perso i sensi dopo essere stato preso in custodia. La causa del decesso non è stata resa nota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bufera in America: ex stella Nfl muore durante una lite con la polizia

