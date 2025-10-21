Bufera a Bari | Landini trasforma il Policlinico in palco contro il governo

Imolaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'aula magna del Policlinico, di Maurizio Landini, impegnato in un'iniziativa della Cgil in vista della mobilitazione di sabato prossimo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

bufera a bari landini trasforma il policlinico in palco contro il governo

© Imolaoggi.it - Bufera a Bari: Landini trasforma il Policlinico in palco contro il governo

News recenti che potrebbero piacerti

bufera bari landini trasformaBufera a Bari: Landini trasforma il Policlinico in un palco contro il governo, “Tassare rendite e patrimoni” - Il segretario della Cgil attacca il governo Meloni durante un evento nella Facoltà di Medicina: Fratelli d’Italia denuncia l’uso elettorale di spazi pubblici. Segnala msn.com

bufera bari landini trasformaLandini in Aula Magna per attaccare il governo. E scoppia la bufera - Il segretario della Cgil ha tenuto un breve comizio negli spazi dell'ospedale Policlinico di Bari, che ospita anche la Facoltà di Medicina dell'università ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bufera Bari Landini Trasforma