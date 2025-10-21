Bufera a Bari | Landini trasforma il Policlinico in palco contro il governo
Nell'aula magna del Policlinico, di Maurizio Landini, impegnato in un'iniziativa della Cgil in vista della mobilitazione di sabato prossimo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Meglio consegnare pizze che seguire il semestre filtro di Medicina a 25 anni”: Università di Bari nella bufera per le parole di una docente: InfoNurse - “Dovrebbe studiare Medicina solo chi proviene dal liceo classico o scientifico”. Queste parole sarebbero stat - facebook.com Vai su Facebook
«Medicina dovrebbe studiarla chi viene da classico o scientifico. Iniziare a 25 anni? Meglio consegnare pizze»: a Bari bufera su una docente - X Vai su X
Bufera a Bari: Landini trasforma il Policlinico in un palco contro il governo, “Tassare rendite e patrimoni” - Il segretario della Cgil attacca il governo Meloni durante un evento nella Facoltà di Medicina: Fratelli d’Italia denuncia l’uso elettorale di spazi pubblici. Segnala msn.com
Landini in Aula Magna per attaccare il governo. E scoppia la bufera - Il segretario della Cgil ha tenuto un breve comizio negli spazi dell'ospedale Policlinico di Bari, che ospita anche la Facoltà di Medicina dell'università ... msn.com scrive