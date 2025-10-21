Budapest in vista | Trump propone lo stop Kyiv apre ma l’Ue vuole esserci

Un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin a Budapest prende forma mentre Volodymyr Zelensky tiene aperta la porta del dialogo. Trump propone lo stop ai combattimenti sulle linee attuali; l’Europa reclama un posto al tavolo. Sullo sfondo, complicazioni legali e logistiche che attraversano cieli, confini e parole pesanti. Un vertice in costruzione e una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Budapest in vista: Trump propone lo stop, Kyiv apre ma l’Ue vuole esserci

