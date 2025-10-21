Btp Valore oggi seconda giornata record | raccolti 4,31 miliardi I perché di questo successo

Roma, 21 ottobre 2025 – Il collocamento dei Btp Valore di ottobre 2025 continua a volare e supera, nel secondo giorno di emissione, di gran lunga i risultati della seconda giornata della precedente edizione dello stesso tipo di Buoni del Tesoro. Una seconda giornata di collocamento ottima. Il titolo di Stato con scadenza a sette anni ha raccolto 4,31 miliardi di euro. Una cifra è decisamente superiore ai 2,86 miliardi sottoscritti nella seconda giornata di collocamento del precedente Btp Valore nel maggio 2024. Oltre 4 miliardi che si sommano ai 5,4 miliardi della prima giornata di collocamento e che portano a un risultato, su due giorni, pari a oltre 9,7 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

