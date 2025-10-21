Partenza con il piede sull'acceleratore per il Btp Valore. La nuova emissione dedicata ai piccoli risparmiatori ha visto subito fioccare gli ordini per 1 miliardo di euro nella prima ora e raccogliendo alla fine della giornata 5,4 miliardi con oltre 152mila contratti sottoscritti. Numeri decisamente superiore ai 3,7 miliardi sottoscritti il primo giorno del precedente Btp Valore (maggio 2024) e non lontani dal record della terza emissione avvenuta a febbraio dello scorso anno. La calda accoglienza a quella che è la terza emissione dell'anno dedicata ai retail testimonia il forte appetito per la carta italiana, che trova sponda anche dalla decisione di Dbrs di riportare il rating sull'Italia al gradino A per la prima volta dal lontano 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Btp Valore fa strike con l'Italia in serie A