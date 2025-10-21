Btp Valore fa strike con l' Italia in serie A
Partenza con il piede sull'acceleratore per il Btp Valore. La nuova emissione dedicata ai piccoli risparmiatori ha visto subito fioccare gli ordini per 1 miliardo di euro nella prima ora e raccogliendo alla fine della giornata 5,4 miliardi con oltre 152mila contratti sottoscritti. Numeri decisamente superiore ai 3,7 miliardi sottoscritti il primo giorno del precedente Btp Valore (maggio 2024) e non lontani dal record della terza emissione avvenuta a febbraio dello scorso anno. La calda accoglienza a quella che è la terza emissione dell'anno dedicata ai retail testimonia il forte appetito per la carta italiana, che trova sponda anche dalla decisione di Dbrs di riportare il rating sull'Italia al gradino A per la prima volta dal lontano 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ecco un altro rewatching dei protagonisti delle passate edizioni di Strike - Storie di giovani che cambiano le cose - facebook.com Vai su Facebook
Btp Valore, un debutto robusto: le richieste sfiorano 5,4 miliardi - Il vento in poppa per la fiducia nell’Italia si fa sentire subito sulla nuova offerta del Tesoro. Secondo ilmessaggero.it
Nuovo BTP Valore, boom ordini nel primo giorno per €5,4 MLD, il paragone con le edizioni precedenti. L’altro premio - Oltre al premio fedeltà, il BTP Valore conta ora anche su un altro premio, appena arrivato. Scrive money.it
Btp Valore, partenza sprint: il titolo di Stato raccoglie 5,4 miliardi - Ai nastri di partenza l'emissione del nuovo Btp Valore Ottobre 2032, il bond governativo riservato ai risparmiatori con rendimenti cedolari in rialzo nel tempo e un ... Come scrive msn.com