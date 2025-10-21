Btp Valore emissione sprint Nel primo giorno raccolti 5,4 miliardi

Parte con l’acceleratore premuto la nuova emissione dei Btp Valore, il titolo di Stato riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali. Ieri, nella prima giornata, sono stati sottoscritti 153.988 contratti per un controvalore di 5,399 miliardi di euro. Il collocamento è previsto fino a venerdì alle 13, salvo chiusura anticipata: il titolo avrà una durata di 7 anni con cedole trimestrali crescenti nel tempo e un premio finale extra dello 0,8%. La serie dei tassi cedolari minimi garantiti è del 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,10% per il 4° e 5° anno; 4% per il 6° e 7° anno. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

