BTP Valore a gran richiesta | domanda supera gli 8 miliardi

Quifinanza.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A metà del secondo giorno di collocamento le prenotazioni del BTP Valore già superano gli 8 miliardi di euro, a conferma di una domanda forte per il titolo di stato disegnato “su misura” per la clientela retail. Da questa mattina si contano circa 3 miliardi di euro di adesioni, dopo i 5,4 miliardi incassati ieri, alla prima giornata di collocamento. L’andamento delle prenotazioni in Borsa. Sul mercato MOT di Borsa italiana si contano oggi 3.025.731.072 euro per un totale di 95.765 contratti stipulati dall’inizio degli scambi. I circa 3 miliardi incassati questa mattina dal BTP Valore si sommano ai quasi 5,4 miliardi di ieri, 20 ottobre 2025, data di inizio del collocamento sul mercato obbligazionario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

btp valore a gran richiesta domanda supera gli 8 miliardi

© Quifinanza.it - BTP Valore a gran richiesta: domanda supera gli 8 miliardi

Leggi anche questi approfondimenti

btp valore gran richiestaBTP Valore a gran richiesta: domanda supera gli 8 miliardi - A metà del secondo giorno di collocamento le prenotazioni del BTP Valore già superano gli 8 miliardi di euro, a conferma di una domanda forte per il titolo di stato disegnato “su misura” per la ... quifinanza.it scrive

btp valore gran richiestaBtp Valore, nel secondo giorno di collocamento ordini già sopra i 500 milioni. Ecco come comprarlo - Prevista anche la consueta tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, e l’esclusione dal calcolo Isee fino a ... Come scrive milanofinanza.it

btp valore gran richiesta4 punti di forza del BTP Valore 2032 da sapere assolutamente - La nuova obbligazione sovrana retail presenta tutta una serie di punti di forza che andremo a svelare nel corso dell'articolo ... Secondo money.it

Cerca Video su questo argomento: Btp Valore Gran Richiesta