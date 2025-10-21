BTP Valore a gran richiesta | domanda supera gli 8 miliardi
A metà del secondo giorno di collocamento le prenotazioni del BTP Valore già superano gli 8 miliardi di euro, a conferma di una domanda forte per il titolo di stato disegnato “su misura” per la clientela retail. Da questa mattina si contano circa 3 miliardi di euro di adesioni, dopo i 5,4 miliardi incassati ieri, alla prima giornata di collocamento. L’andamento delle prenotazioni in Borsa. Sul mercato MOT di Borsa italiana si contano oggi 3.025.731.072 euro per un totale di 95.765 contratti stipulati dall’inizio degli scambi. I circa 3 miliardi incassati questa mattina dal BTP Valore si sommano ai quasi 5,4 miliardi di ieri, 20 ottobre 2025, data di inizio del collocamento sul mercato obbligazionario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Premier League, habitat di grandi bomber... con il valore di mercato in salita Quale dei tre vi piacerebbe vedere nel vostro club? - facebook.com Vai su Facebook
BTP Valore a gran richiesta: domanda supera gli 8 miliardi - A metà del secondo giorno di collocamento le prenotazioni del BTP Valore già superano gli 8 miliardi di euro, a conferma di una domanda forte per il titolo di stato disegnato “su misura” per la ... quifinanza.it scrive
Btp Valore, nel secondo giorno di collocamento ordini già sopra i 500 milioni. Ecco come comprarlo - Prevista anche la consueta tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, e l’esclusione dal calcolo Isee fino a ... Come scrive milanofinanza.it
4 punti di forza del BTP Valore 2032 da sapere assolutamente - La nuova obbligazione sovrana retail presenta tutta una serie di punti di forza che andremo a svelare nel corso dell'articolo ... Secondo money.it