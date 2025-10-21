Bruxelles svolta sui motori termici Revisione anticipata dello stop al 2035

L’Europa svolta. In retromarcia. Bruxelles ha infatti deciso di anticipare la revisione del bando ai motori termici: già entro la fine dell’anno la Commissione Ue riaprirà il dossier sullo stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035. È la prima correzione di rotta sul Green Deal di Ursula von der Leyen, che ora promette "maggiore flessibilità" e apre ufficialmente al ruolo dei biocarburanti, sostenuti dall’Italia, accanto agli e-fuel che piacciono tanto ai tedeschi. La decisione arriva dopo settimane di confronto con i governi e l’industria dell’auto, sotto pressione per i costi della transizione elettrica e il rallentamento della domanda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles svolta sui motori termici. Revisione anticipata dello stop al 2035

