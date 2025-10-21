Brunello di Montalcino | da esperimento locale a gloria mondiale del vino italiano
C'è un nome che, nel mondo del vino, basta da solo a evocare prestigio, longevità e identità: Brunello di Montalcino. Ma dietro questo successo internazionale c'è una storia tutta italiana, fatta di intuizioni visionarie, territorio fedele a se stesso e un Consorzio che ha saputo tenere la rotta per decenni. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento quando Clemente Santi, farmacista e agricoltore, sperimenta a Montalcino una selezione particolare del vitigno Sangiovese. Lo vinifica in purezza, lo fa affinare a lungo, lo conserva. Quello che all'epoca è un atto quasi bizzarro – in un'Italia dove si beve vino giovane, spesso tagliato – diventerà la matrice di uno dei rossi più celebrati del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
