Brugherio due anni e mezzo di email e messaggi osceni a una coppia | condannata la stalker

Brugherio (Monza Brianza), 21 ottobre 2025 - Per due anni e mezzo ha perseguitato una coppia di Brugherio, con messaggi e email osceni, offensivi e denigratori inviati con un sofisticato sistema di creazione di account dall'estero che poi li autoeliminava immediatamente. Ora il Tribunale di Monza ha condannato per stalking a 3 anni e 2 mesi di reclusione una monzese di 36 anni che lavora come edicolante in una rivendita di giornali. I due coniugi, che si sono costituiti parti civili al processo, hanno ottenuto un risarcimento dei danni rispettivamente di 12mila euro lei e 10mila euro lui. L'incubo sarebbe durato dal marzo del 2018 all'ottobre del 2020. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brugherio, due anni e mezzo di email e messaggi osceni a una coppia: condannata la stalker

