Brucia i vecchi mobili durante la ristrutturazione di una casa a Giaveno | individuato e denunciato

I carabinieri forestali del nucleo di Torino, a seguito di una segnalazione pervenuta durante il Servizio di Prevenzione e di Emergenza Ambientale (1515), sono intervenuti nel comune di Giaveno per verificare la presenza di un abbruciamento di rifiuti in corso. In località Borgata Prese Viretto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

