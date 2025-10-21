Bronzetti ko Cocciaretto tiene alta la bandiera azzurra a Guangzhou

Lucia incassa la settima sconfitta consecutiva in un main draw WTA, eliminata nettamente da Osorio. Avanza invece Elisabetta, vittoriosa in tre set sulla Parry e ora attesa dal duello con Wang Xiyu per un posto nei quarti Prosegue il momento nero di Lucia Bronzetti. La 26enne di Villa Verucchio, n.91 del ranking, è uscita di scena al primo turno del “Guangzhou Open” (WTA 250, cemento, montepremi 267.082 dollari), piegata dalla colombiana Camila Osorio con un netto 6-1 6-2 in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it