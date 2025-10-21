Britney Spears rompe il silenzio sulla sua salute | Ho un danno cerebrale

Britney Spears ha sorpreso tutto rivelando sui social media di soffrire di danni cerebrali, conseguenza di esperienze traumatiche vissute durante uno dei periodi più difficili della sua vita. Una confessione che arriva in un momento complicato per via dell’uscita del libro di memorie del suo ex marito Kevin Federline, You Thought You Knew, in cui l’ex ballerino racconta episodi contrastanti della loro relazione e dell’educazione dei loro figli. Britney Spears e il danno cerebrale. In un post su Instagram Britney Spears è tornata a parlare apertamente degli effetti che la tutela legale del padre ha avuto sulla sua salute. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Britney Spears rompe il silenzio sulla sua salute: “Ho un danno cerebrale”

