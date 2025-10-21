Brilliant Minds 2 Eric Dane porta la sua vita nella serie | Interpreterà un paziente con la SLA
Dopo aver condiviso con il pubblico la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica, Eric Dane porterà la sua esperienza anche sul piccolo schermo in un episodio di Brilliant Minds. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
