Brillano le Marche ai Campionati italiani di pugilato under 17 | quattro medaglie conquistate
Si sono conclusi lo scorso week end i campionati Italiani di pugilato Under 17 disputati a Chianciano. La delegazione marchigiana torna a casa conquistando ben 4 medaglie: una d’argento vinta da Mattia Bruno della Pugilistica Dorica e tre di bronzo vinte da Gregorio Marucci della Boxing Club. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
