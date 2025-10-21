Brescia prima rubano telefono e cuffie poi cercano di rivenderle al proprietario | arrestati due giovani

Brescia – Nei giorni scorsi, una rapina e un tentativo di estorsione hanno avuto per teatro l'area della stazione ferroviaria di Brescia. Protagonisti dell'agguato, secondo la ricostruzione della Polfer, un 24enne e una 22enne, entrambi cittadini marocchini, senza fissa dimora, clandestini e già noti alle forze dell'ordine. La loro vittima è un uomo, che ha denunciato di essere stato aggredito e derubato del telefono cellulare e delle cuffie da parte di due sconosciuti. L'episodio non si è però concluso con il furto. I due malviventi, infatti, hanno successivamente contattato l'uomo, tentando di estorcergli una consistente somma di denaro in cambio della restituzione della refurtiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

