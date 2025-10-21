Breno-Milan Futuro | numeri e dove vederla Ecco cosa c’è da sapere

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito a Breno-Milan Futuro, in programma alle ore 15:00 di mercoledì 22 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Breno-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sedicesimi di coppa Italia di serie D per Federico Manfredini che sarà impegnato nella partita tra Rovato Vertovese vs Este Recupero della 7ª giornata invece per Luca Pongan che sarà impegnato nella sfida che vedrà impegnate Breno e Milan Futuro In bocc - facebook.com Vai su Facebook

https://milannews24.com/milan-futuro-rinviata-gara-breno-motivo-ultime/… Milan Futuro Rinviata la gara col Breno - X Vai su X

Breno-Milan Futuro rinviata al 22 ottobre 2025: il motivo - Milan Futuro di Serie D, inizialmente prevista per domenica 12 ottobre, è stata rinviata a mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 15:00. Riporta milannews.it

Milan Futuro: ciak, buona la prima! - 3): Bouyer; Quirini (32'st Minotti), Vladimirov, Du?u (32' st Zukic), Karaca; Hodzic, Eletu (20' st Branca), Sala (10' st Geroli); Bonomi ... Secondo corrieredellosport.it

Milan Futuro, si riparte (dalla D): Oddo e Tassotti per puntellare il progetto - Molto diverso da come il club lo aveva immaginato, perché stiamo parlando di un Milan di scena fra i dilettanti, ma che non intende smarrire la sua essenza. Lo riporta gazzetta.it