Bper crede nel proprio futuro e investe nelle proprie azioni
Bper Banca ha annunciato di aver acquistato, tramite contratti derivati, un’esposizione sintetica pari al 9,99% del proprio capitale. In pratica, la banca ha scelto di investire su sé stessa attraverso strumenti finanziari che le consentono di beneficiare dell’andamento delle proprie azioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
BPER Banca in visita alla filiera creativa di Ferrara La Città del Cinema. Insieme, costruiamo il futuro dei giovani creativi. Vai su Facebook
Bper: concluso contratto acquisto esposizione sintetica sul 9,99% del capitale sociale - Bper ha sottoscritto contratti derivati con una primaria controparte di mercato per l’acquisto, a partire da ieri, di un’esposizione sintetica alle proprie azioni per una percentuale pari al 9,99% del ... Secondo borse.it
Bper Banca scommette su se stessa: avvia un’esposizione sintetica sul 9,99% del capitale - Operazione in derivati per ora, in vista di un possibile buyback e dell’integrazione con Popolare di Sondrio. Lo riporta msn.com
BPER: al via la nuova edizione di Oltre il Rosa - Riparte "Oltre il Rosa", il ciclo di webinar di educazione finanziaria promosso da BPER in collaborazione con l’economista Azzurra Rinaldi, cofondatrice e CFO di Equonomics. Si legge su finanza.repubblica.it