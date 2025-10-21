Bper crede nel proprio futuro e investe nelle proprie azioni

Sondriotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bper Banca ha annunciato di aver acquistato, tramite contratti derivati, un’esposizione sintetica pari al 9,99% del proprio capitale. In pratica, la banca ha scelto di investire su sé stessa attraverso strumenti finanziari che le consentono di beneficiare dell’andamento delle proprie azioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

bper crede proprio futuroBper: concluso contratto acquisto esposizione sintetica sul 9,99% del capitale sociale - Bper ha sottoscritto contratti derivati con una primaria controparte di mercato per l’acquisto, a partire da ieri, di un’esposizione sintetica alle proprie azioni per una percentuale pari al 9,99% del ... Secondo borse.it

bper crede proprio futuroBper Banca scommette su se stessa: avvia un’esposizione sintetica sul 9,99% del capitale - Operazione in derivati per ora, in vista di un possibile buyback e dell’integrazione con Popolare di Sondrio. Lo riporta msn.com

bper crede proprio futuroBPER: al via la nuova edizione di Oltre il Rosa - Riparte "Oltre il Rosa", il ciclo di webinar di educazione finanziaria promosso da BPER in collaborazione con l’economista Azzurra Rinaldi, cofondatrice e CFO di Equonomics. Si legge su finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bper Crede Proprio Futuro