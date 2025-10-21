Bper acquista il 9,99% delle proprie azioni Unipol rafforza la presa in difesa da Unicredit titolo supera i €10 +6,6%

Unipol registra +2,19% in Borsa e una capitalizzazione di 13,39 miliardi mentre Banca Popolare di Sondrio sale del 6,20% a 6,48 miliardi Bper Banca ha comunicato di aver sottoscritto contratti derivati con una primaria controparte di mercato per ottenere, a partire dal 21 ottobre, un’esposizi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

