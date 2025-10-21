Bper acquista il 9,99% delle proprie azioni Unipol rafforza la presa in difesa da Unicredit titolo supera i 10€ +6,6%
Bper Banca raggiunge una capitalizzazione di19,6 miliardi di euro, Unipol registra +2,19% con una capitalizzazione di 13,3 miliardi mentre Banca Popolare di Sondrio sale del 6,20% e 6,4 miliardi Bper Banca ha comunicato di aver sottoscritto contratti derivati con una primaria controparte di m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Acquista con i derivati il 9,99% del suo stesso capitale, @BPER_Banca. Quali sono le motivazioni - X Vai su X
BPER Banca punta su se stessa. La #banca modenese guidato da Gianni Franco Papa ha annunciato di aver sottoscritto contratti derivati con una primaria controparte di mercato per acquisire, a partire da martedì 21 ottobre, un’esposizione sintetica pari al - facebook.com Vai su Facebook
Bper: concluso contratto acquisto esposizione sintetica sul 9,99% del capitale sociale - Bper ha sottoscritto contratti derivati con una primaria controparte di mercato per l’acquisto, a partire da ieri, di un’esposizione sintetica alle proprie azioni per una percentuale pari al 9,99% del ... Da borse.it
Bper Banca di slancio dopo l’acquisto dell’esposizione sulle proprie azioni - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com scrive
Cos'è successo oggi sui mercati: dall'operazione Bper sul proprio capitale al volo di Warner Bros a Wall St. su ipotesi cessione - Le principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di martedì 21 ottobre, dalla newsletter quotidiana "Le 5 cose da sapere sui mercati oggi" ... milanofinanza.it scrive