Boxe quattro medaglie ai campionati nazionali Under 17 per la regione Marche
Torna a casa la delegazione marchigiana con ben 4 medaglie ( 3 bronzi e 1 argento). Gli atleti che hanno gareggiato lo scorso week end dal 17 al 19 ottobre presso Chianciano terme hanno raggiunto un enorme traguardo portando la regione Marche sul podio italiano. Gli atleti a rappresentare la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
