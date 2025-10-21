Boxe quattro medaglie ai campionati nazionali Under 17 per la regione Marche

Anconatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a casa la delegazione marchigiana con ben 4 medaglie ( 3 bronzi e 1 argento). Gli atleti che hanno gareggiato lo scorso week end dal 17 al 19 ottobre presso Chianciano terme hanno raggiunto un enorme traguardo portando la regione Marche sul podio italiano. Gli atleti a rappresentare la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

boxe quattro medaglie campionatiBoxe, quattro medaglie ai campionati nazionali Under 17 per la regione Marche - Gli atleti che hanno gareggiato lo scorso week end dal 17 al 19 ottobre presso Chianciano terme hanno raggiunto un ... Scrive anconatoday.it

boxe quattro medaglie campionatiBoxe, Vittoria Milani campionessa italiana Under 17. Ora gli Europei in Germania a dicembre - È già stata campionessa italiana ed europea Under 15. Riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Boxe Quattro Medaglie Campionati