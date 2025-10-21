Inter News 24 Il difensore dell’Inter Primavera, Leonardo Bovio, ha commentato così il successo ottenuto in Youth League contro l’Union SG. Intercettato dai giornalisti presenti nel postpartita di Union SG Inter Primavera, il difensore nerazzurro Leonardo Bovio, autore del gol vittoria allo scadere del match, ha analizzato così il successo ottenuto oggi in Youth League. PAROLE – « Volevo soltanto fare gol, ho messo tutta la cattiveria possibile. Volevo spaccare tutto, ci tenevamo a vincere questa partita. Meritavamo la vittoria. Io ho provato a dare il mio contributo, sia in difesa che in attacco: è andata bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bovio esulta per il suo gol vittoria Union SG Inter Primavera: «Ci ho messo tutta la cattiveria possibile! Vi svelo uno dei nostri punti di forza»