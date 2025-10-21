Botte e minacce dal compagno | ex modella chiede aiuto e lo fa arrestare

Picchiava, perseguitava e minacciava la compagna. È stato fermato un uomo di 31 anni a Milano con l’accusa di atti persecutori e lesioni ai danni di una ex modella – una 49enne di origini brasilianee – con la quale aveva cominciato una relazione nei mesi scorsi. L’arresto è stato eseguito il 17 ottobre in seguito ad ulteriori minacce da parte dall’uomo. La gip Lidia Castellucci ha disposto la custodia cautelare in carcere. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione degli agenti della questura milanese, condotta dal pm Paolo Storari, le minacce e la “condotta vessatoria” erano iniziate da agosto 2025, poco dopo l’inizio ella relazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

