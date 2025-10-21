Botte e insulti mentre mi costringeva a pulire il mio sangue | 56enne denuncia padre di Elisabetta Gregoraci

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 56enne Rosita Gentile ha denunciato l'ex compagno, Mario Gregoraci, ora indagato per stalking e maltrattamenti. La donna ha raccontato di diversi abusi nel corso della relazione durata circa 12 anni. "Picchiata e insultata mentre pulivo il mio stesso sangue". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

botte insulti mentre costringevaBotte e insulti mentre la costringeva a pulire il suo sangue: 56enne denuncia padre di Elisabetta Gregoraci - La 56enne Rosita Gentile ha denunciato l'ex compagno, Mario Gregoraci, ora indagato per stalking e maltrattamenti ... Lo riporta fanpage.it

botte insulti mentre costringevaBotte, insulti, linciaggi mediatici. La libertà di stampa secondo i 5s - Ma i grillini li definivano "pennivendoli" e "strumenti di regime". ilgiornale.it scrive

Violenze sulla compagna: botte, insulti e umiliazioni. Arrestato dalla polizia - Quella convivenza era divenuta un vero incubo per una donna residente nella zona di Montecatini. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Botte Insulti Mentre Costringeva