Botta e risposta tra le due | la giudice la accusa di essere li solo per fare show dopo due anni di stop La conduttrice replica | Ero ferma ingiustamente
S abato sera, il palco di Ballando con le Stelle si è trasformato in un’arena di emozioni e parole taglienti. Protagoniste dello scontro, Barbara D’Urso, concorrente di questa edizione, e Selvaggia Lucarelli, giudice severa e senza filtri. Un botta e risposta che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, interrotto solo dall’intervento di Milly Carlucci per uno stacco pubblicitario. Al centro del confronto, il passato professionale di Barbara, il suo ritorno in tv e le aspettative su di lei. Barbara D’Urso è la nuova regina della pista a “Ballando con le Stelle” X Leggi anche › Le pagelle della quarta puntata di “Ballando con le stelle 2025”: ha vinto Barbara D’Urso «che non fa la D’Urso» Barbara D’Urso e un quickstep che divide la giuria. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
Botta e risposta fra il segretario provinciale del Pd e il leader di Sud Chiama Nord, che in un post su Facebook sposta il focus dal politico al personale Vai su Facebook
Botta e risposta tra #Fabregas e #Tudor in conferenza stampa Scintille in conferenza stampa dopo il match tra #Como e #Juventus: Cesc Fabregas ha risposto alle parole della vigilia dell’allenatore bianconero, il quale ha replicato poco dopo. - X Vai su X
Selvaggia Lucarelli, botta e risposta a distanza con Nancy Brilli dopo l’ultima puntata di Ballando - La giudice di Ballando con le Stelle ha commentato su Instagram le recenti dichiarazioni dell’attrice nel programma ... Secondo novella2000.it
“Vergogna”. Scontro totale tra Selveggia Lucarelli e Parenzo: botta e risposta durissimo - Un nuovo scontro tra due volti noti del giornalismo e dell’intrattenimento italiano infiamma i social: stavolta al centro del botta e risposta ci sono ... Lo riporta thesocialpost.it