Sabato sera, il palco di Ballando con le Stelle si è trasformato in un'arena di emozioni e parole taglienti. Protagoniste dello scontro, Barbara D'Urso, concorrente di questa edizione, e Selvaggia Lucarelli, giudice severa e senza filtri. Un botta e risposta che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, interrotto solo dall'intervento di Milly Carlucci per uno stacco pubblicitario. Al centro del confronto, il passato professionale di Barbara, il suo ritorno in tv e le aspettative su di lei. Barbara D'Urso è la nuova regina della pista a "Ballando con le Stelle" Barbara D'Urso e un quickstep che divide la giuria.

Botta e risposta tra le due: la giudice la accusa di essere li solo per fare show, dopo due anni di stop. La conduttrice replica: «Ero ferma ingiustamente»