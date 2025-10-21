Boschi-Berruti | amore al capolinea? Cosa non dicono

I sussurri sulla crisi tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Sembra essere giunta al capolinea la relazione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La crisi tra i due, una delle coppie più seguite del panorama italiano, è stata lanciata da Dagospia. Il sito parla di tensioni crescenti, nonostante la volontà di salvare il rapporto. Per il momento, non esistono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti PH IG Tuttavia, l'indiscrezione di Dagospia, che menziona "quadretti familiari pieni di buona volontà ma sempre più carichi di tensioni", sta facendo il giro di Roma e Milano.

