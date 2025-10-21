Borse di studio a 15 giovani atleti-studenti
Il Bim a sostegno dello sport: nuovo bando per i giovani valtellinesi con 15 assegni da mille euro. Lo sport per sostenere la crescita dei ragazzi, dal punto di vista fisico ma non solo, per coinvolgerli in un’attività sana, condividere l’impegno e insieme il divertimento con i loro coetanei: per il Bim è un impegno che si rinnova anno dopo anno, attraverso lo Skipass provinciale e il premio per i giovani talenti. E che si traduce in un aiuto alle famiglie. La dodicesima edizione del bando “Lo sport per crescere“ è rivolta ai giovani studenti che svolgono attività agonistica, a livello dilettantistico o professionistico, in una qualsiasi disciplina sportiva, residenti in provincia di Sondrio, che abbiano compiuto massimo 20 anni al 31 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
