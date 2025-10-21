Borsa Merci di Foggia | agricoltori piegati dai prezzi si continua a produrre sotto costo
"Per la Capitanata tutelare la cerealicoltura vuol dire tutelare l'intera filiera del grano duro. Il nostro debole sistema economico territoriale non può fare a meno di quello che rappresenta uno dei pochi asset strategici a livello nazionale. Per questo è necessario garantire produttività a chi.
