Borsa Italiana?- Euronext Retail Partnership 2025

Il 23 ottobre 2025 dalle 9:30 alle 13, nella sede storica di Piazza Affari di Palazzo Mezzanotte, la Borsa Italiana ospita la seconda edizione dell'evento gratuito Euronext Retail Partnership 2025, un'occasione imperdibile per promotori finanziari, consulenti e investitori privati che vogliono essere davvero all'avanguardia. In un contesto in cui mercati, clienti e regole cambiano a ritmo accelerato, partecipare significa aggiornarsi, certificarsi e ampliare le proprie relazioni: una mattinata che non è "solo un seminario", ma un vero investimento sulla professionalità di promotori e consulenti, ma "anche un aggiornamento" del grande pubblico che potrà trovare le risposte alle proprie doande sugli investimenti.