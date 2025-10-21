Borsa Italiana -Euronext Investire in un mondo che cambia | giovedì 23 ottobre l’appuntamento al centro della consulenza finanziaria italiana

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

REGISTRATEVI SUBITO. Interventi di Fabrizio Testa – CEO Borsa Italiana, Luca Giuseppe Filippa – Direttore Generale Consob. E numerosi altri esperti Il 23 ottobre 2025, dalle ore 9:30 alle 13, presso Borsa Italiana - Euronext Group la seconda edizione dell’evento Euronext Retail Partnership?20. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

borsa italiana euronext investire in un mondo che cambia gioved236 23 ottobre l8217appuntamento al centro della consulenza finanziaria italiana

© Ilgiornaleditalia.it - Borsa Italiana -Euronext. “Investire in un mondo che cambia”: giovedì 23 ottobre l’appuntamento al centro della consulenza finanziaria italiana

Argomenti simili trattati di recente

Euronext: parte Ops totalitaria su Borsa Atene, punta a mercato capitali piu' integrato - Una azione ogni 20 titoli di Athex portate in adesione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - borsaitaliana.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Borsa Italiana Euronext Investire