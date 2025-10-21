Borrelli nella stazione Afragola per la protesta dei pendolari | Non abbiamo diritti

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pendolari stremati dalla mancanza di parcheggio, abbonamenti a singhiozzo, e servizi che non esistono. C'è tanto da raccontare nelle tante vicissitudini di chi tutte le mattine, si avvia nel cercare di prendere il teno per andare al lavoro, nell'ormai architettonica stazione dell'Alta velocità di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Afragola, 75enne aggredito e scaraventato a terra - L'uomo, cardiopatico e diabetico, è stato scaraventato a terra da una persona con gravi disturbi psichici e comportamentali. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Borrelli Stazione Afragola Protesta