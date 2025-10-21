Borrelli | La gente non comprende che il rispetto della legalità è il presupposto dell' uguaglianza di tutti
Con il recente insediamento del dott. Giuseppe Borrelli alla guida della procura della Repubblica di Reggio Calabria, si apre una nuova fase per l’ufficio giudiziario di uno dei territori più delicati del Paese sotto il profilo della criminalità organizzata.Magistrato di grande esperienza, il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
