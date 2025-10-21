BOOX rinnova la gamma di e-reader con Android | arrivano Note Air5 C e Palma 2 Pro

BOOX ha presentato Note Air5 C, ennesima evoluzione dell'e-reader a tablet, e Palma 2 Pro, il modello compatto che guadagna il 5G e non solo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - BOOX rinnova la gamma di e-reader con Android: arrivano Note Air5 C e Palma 2 Pro

